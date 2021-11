Roncopascolo, scontro tra due auto: due feriti in ospedale

Erano da poco passate le ore 8 di oggi, mercoledì 17 novembre quando, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, mentre stavano percorrendo via Parma Rotta in località Roncopascolo, nel comune di Parma.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato due persone ferite al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Una delle due ha riportato ferite di media gravità mentre l'altra ferite lievi.