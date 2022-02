Scontro tra un furgone e una bici: ciclista in gravi condizioni al Maggiore

Scontro tra un furgone e una bici nei pressi di Sala Baganza, sulla Provinciale 15 che porta alla strada per Calestano. Nel pomeriggio, per dinamiche in corso d'accertamento, l'automezzo ha impattato con il ciclista, un uomo sui sessant'anni che ha avuto la peggio dopo l'impatto. E' stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Parma, dove si trova in gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente sono subito intervenut i soccorsi, l'autoambulanza e l'automedica di Collecchio.