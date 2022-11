Salsomaggiore, schianto tra l'ambulanza della Pubblica e un'auto: quattro feriti in ospedale

Tragedia sfiorata nella serata del 22 novembre a Ponteghiara, all'altezza del semaforo all'ingresso della frazione di Salsomaggiore. Secondo le prime informazioni un'ambulanza a sirene spiegate, che stava intervenendo per un'emergenza e che stava procedendo in direzione Fidenza, avrebbe cercato di superare la fila al semaforo, ma a un certo punto si sarebbe scontrata con un auto che proveniva da Ponteghiara. Le cause e la dinamica esatta dello scontro sono in corso di ricostruzione.

Impatto violento, che ha coinvolto un terzo mezzo, un furgoncino. Due militi della Pubblica assistenza di Salsomaggiore sono stati ricoverati in ospedale per accertamenti, ma non sono in pericolo di vita. A bordo dell'ambulanza erano presenti anche due infermieri del 118, uno in turno e l'altro in affiancamento: entrambi sono stati portati al Pronto Soccorso con numerose contusioni. L'ambulanza è stata danneggiata nella parte anteriore, come si vede dall'immagine.