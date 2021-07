Paura a Salsomaggiore, auto investe podista: grave al Maggiore

Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 17 luglio, a Salsomaggiore Terme lungo la strada provinciale per Bardi. Per cause in corso di accertamento un'auto ha investito una persona che stava correndo a piedi. Secondo le prime informazioni il podista sarebbe in condizioni critiche: sul posto le ambulanze e l'elisoccorso, che ha trasportato il pedone d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sono in corso accertamenti sul suo stato di salute. Il ferito avrebbe riportato traumi in varie parti del corpo, tra cui anche alla testa. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 17.

IN AGGIORNAMENTO