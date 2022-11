Salsomaggiore, scontro auto-moto in via Matteotti: 17enne grave in ospedale

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio del 1 novembre in via Matteotti a Salsomaggiore Terme. Erano da poco passate le 19.30 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate all'altezza della pizzeria La Gustosa. Un 17enne, alla guida della moto, è rimasto gravemente ferito.

Sul posto l'automedica della Croce Rossa di Fidenza e l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Salsomaggiore. Il motociclista è stato trasportato all'Ospedale di Vaio di Fidenza. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato ferite e traumi in varie parti del corpo ma non si troverebbe in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO