Scontro tra due auto a Salsomaggiore: due feriti in ospedale

Grave incidente stradale nella serata di venerdì 14 luglio a Salsomaggiore Terme, in via Parma. Erano da poco passate le ore 22 quando, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate violentemente. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai due feriti, per poi trasportarli all'Ospedale di Vaio di Fidenza. Secondo le prime informazioni uno dei due avrebbe riportato ferite di media gravità mentre l'altro solo lievi contusioni. Sul posto anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.