Si ribalta con il quad a Samboseto: ferito gravissimo al Maggiore

Un quad si è ribaltato e due persone sono rimaste ferite, tra cui una in modo molto grave. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 2 maggio, lungo la strada provinciale 68 nei pressi dell'abitato di Samboseto, nel comune di Busseto. Secondo le prime informazioni l'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli. Per cause in corso di accertamento il quad, che stava transitando lungo la provinciale, si è ribaltato. Sul posto sono arrivate le ambulanze, l'automedica, oltre all'elisoccorso partito in volo da Parma. Due le persone ricoverate: una delle due è gravissima e si trova nel reparto di Rianimazione.

