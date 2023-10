Auto esce di strada nella notte a San Faustino: conducente grave in ospedale

Momenti di paura nel corso della nottata tra lunedì 16 e martedì 17 ottobre a Fidenza. Verso le ore 5.30, per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita di strada mentre stava percorrendo via San Faustino. Il conducente è rimasto ferito ed ha riportato traumi in varie parti del corpo. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.