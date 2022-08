Tragico incidente a San Michele Gatti di Felino, auto si ribalta: muore un uomo, ferito il fratello

Non ce l'ha fatta uno dei due feriti gravi dell'incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri, verso le ore 23.30 a San Michele Gatti, nel comune di Felino. Un uomo infatti è deceduto nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, in seguito alle ferite riportate. Il fratello, che si trovava alla guida dell'auto che si è ribaltata, è gravemente ferito e si trova ricoverato nell'area rossi del pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.

Aggiornamento ore 8: Grave incidente stradale nella serata di ieri, giovedì 25 agosto a San Michele Gatti a Felino. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto, che stava percorrendo via Calestano, ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato ed è uscito di strada. I soccorsi sono scattati da subito e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai tre feriti, per poi trasportarli al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni uno di loro avrebbe riportato ferite particolarmente gravi e sarebbe ricoverato in Rianimazione. Gli altri due passeggeri avrebbe riportato solo ferite lievi. Le cause dell'incidente, che si è verificato verso le ore 23.30 senza coinvolgere altri mezzi, sono in corso di ricostruzione.

