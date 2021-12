San Michele Tiorre, auto esce di strada per il ghiaccio: ferito al Maggiore

Un grave incidente stradale, dovuto probabilmente alla presenza di ghiaccio sull'asfalto, è avvenuto all'alba di oggi, sabato 11 dicembre, a San Michele Tiorre. Per cause in via di ricostruzione un'auto è finita fuori strada ed è finita nel canale. La persona a bordo del mezzo è stato trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma con ferite di media gravità. Sul posto, dopo che è scattato l'allarme, sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito, per poi portarlo in ospedale. Fortunatamente non è in pericolo di vita.