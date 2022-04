Auto esce di strada a San Michele Tiorre: conducente grave al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato alle ore 22 di ieri sera, lunedì 18 aprile, a San Michele Tiorre. Per cause in corso di accertamento un'auto, che stava percorrendo via Dante Alighieri, è uscita di strada e si è ribaltata. Non sono chiare le motivazioni che hanno portato all'incidente. In conseguenza dell'impatto il conducente è rimasto ferito.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. La persona ferita ha riportato traumi in varie parti del corpo. Secondo le prime informazioni sarebbe in gravi condizioni di salute ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia loale: gli agenti hanno effettuato i rilievi previsti per legge.

IN AGGIORNAMENTO