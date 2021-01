Scontro tra due auto e una moto in via Emilia: ferito gravissimo al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, lunedì 18 gennaio lungo la via Emilia Ovest a San Pancrazio. Secondo le prime informazioni sarebbero stati coinvolti tre veicoli: due auto e una moto. Il bilancio dello scontro, che è avvenuto per cause in corso di accertamento, è di due feriti. Una delle persone ferite, il motociclista, è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute ed è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. L'altra persona ha riportato ferite di media gravità.