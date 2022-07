Pauroso schianto frontale tra auto e camion sull'Asolana a San Polo di Torrile: muore 29enne

Drammatico incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 12 luglio a San Polo di Torrile. Per cause in corso di accertamento un'auto ed un camion si sono scontrati mentre stavano percorrendo l'Asolana. L'impatto è stato terribile e per il conducente dell'auto, il 29enne Giovanni Mandica, non c'è stato nulla da fare.

I soccorritori del 118 sono arrivati sul posto in pochi minuti ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della persona alla guida dell'auto. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno effettuato un sopralluogo ed hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente. Il tratto di strada Asolana è stato chiuso e poi riaperto.

"A causa di un incidente stradale - scrive l'Anas in una nota - che ha coinvolto un veicolo leggero e un mezzo pesante, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 343 “Asolana” al km 12,000 a Torrile, in provincia di Parma. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, una persona è deceduta. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Le deviazioni sono segnalate in loco".

IN AGGIORNAMENTO