San Polo Torrile, auto contro il guardrail lungo l'Asolana: conducente grave al Maggiore

Grave incidente stradale all'alba di oggi, domenica 26 febbraio a San Polo di Torrile. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo, che è andato a sbattere contro il guardrail. In conseguenza dell'impatto l'auto è rimasta danneggiata ed il conducente ha riportato ferite di una certa gravità in varie parti del corpo. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche le forze dell'ordine per i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni l'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli. Le condizioni di salute del ferito sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.

