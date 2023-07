Paura a San Polo Torrile, schianto moto-auto: 26enne grave

Momenti di paura lungo l'Asolana a San Polo di Torrile nel tardo pomeriggio di lunedì 10 luglio. Per cause in corso di accertamento una moto si è schiantata contro un'auto.

Ad avere la peggio il conducente della moto, un ragazzo di 26 anni. Sul posto, oltre all'ambulanza del 118 anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.

Secondo le prime informazioni il giovane ferito sarebbe stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute.

IN AGGIORNAMENTO