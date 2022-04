Auto esce di strada nella notte a San Prospero: conducente in ospedale

Grave incidente stradale nella notte tra giovedì 31 marzo e venerdì 1° aprile in via Emilo Lepido a San Prospero. Per cause in corso di accertamento un'auto è uscita di strada poco dopo la mezzanotte, in corrispondenza della località Il Moro. Dopo lo schianto sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al conducente e lo hanno poi condotto al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.