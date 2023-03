Scontro tra due auto San Quirico: una finisce nel canale, tre feriti

Grave incidente stradale nelle prime ore della mattinata di mercoledì 22 marzo. Erano da poco passate le ore 7 quando, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate a San Quirico, frazione del comune di Sissa Trecasali, in corrispondenza della rotonda del Famila. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 - l'automedica e l'ambulanza della Croce Rossa di San Secondo e un'ambulanza della Croce Rossa di Parma - che hanno prestato le prime cure ai feriti, per poi trasferirli in ospedale.

In particolare uno dei feriti ha riportato traumi di media gravità ed è stato portato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma mentre per gli altri due feriti, che hanno riportato traumi lievi, c'è stato il trasporto al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio di Fidenza. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale. Gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente.