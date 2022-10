San Quirico, auto si ribalta e finisce nel canale: ferito grave al Maggiore

Grave incidente stradale nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 4 ottobre, a San Quirico, nel comune di Trecasali. Per cause in corso di accertamento un'auto, che stava percorrendo strada Mazzacavallo, si è ribaltata ed è finita nel canale. Secondo le prime informazioni l'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica, oltre ai vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area. La polizia locale ha effettuato i rilievi previsti per legge e gestito il traffico in zona. Il conducente è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.