San Secondo, auto esce di strada in via delle Fosse Ardeatine: due feriti in ospedale

Grave incidente stradale nel pomeriggio di domenica 17 dicembre in via delle Fosse Ardeatine a San Secondo Parmense. Erano da poco passate le ore 15.30 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita di strada. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco che hanno liberato le due persone all'interno del veicolo. Le due persone, che hanno riportato ferite di media gravità, sono state trasportare al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Fortunatamente non sono in pericolo di vita.