San Secondo, auto si ribalta sul ponte Rovacchia: conducente in ospedale

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 23 aprile, tra San Secondo e Carzeto, in corrispondenza del ponte Rovacchia.

Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo, che è finito fuori strada e si è ribaltato. Sul posto l'ambulanza infermieristica di Pontetaro e la polizia locale. Il conducente dell'auto è stato trasportato all'ospedale di Vaio: avrebbe riportato ferite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.