Schianto frontale tra due auto a San Secondo: ferito grave in ospedale

Grave incidente stradale nella mattinata del 5 gennaio a San Secondo, lungo la strada provinciale Parma-Cremona, all'altezza del distributore Agip. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato particolarmente violento e una persona è rimasta gravemente ferita.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118. Una persona è stata soccorsa dall'ambulanza e poi trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio di Fidenza. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero di media gravità. Sul posto la polizia locale di San secondo, i vigili del fuoco e l'ambulanza infermieristica di San Secondo.

Gli operatori del 118 hanno messo in sicurezza l'area: in un primo momento sembrava che una delle auto avesse preso fuoco ma il fumo in realtà proveniva, probabilmente, da uno degli airbag di uno dei mezzi coinvolti. In seguito all'incidente si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.

IN AGGIORNAMENTO