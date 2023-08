Paura a Sanguinaro, scontro tra auto e scooter: ferito grave al Maggiore

Momenti di paura lungo la via Emilia all'altezza di Sanguinaro nel primo pomeriggio di martedì 29 agosto. Erano da poco passate le ore 14 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto e uno scooter si sono scontrati violentemente. Ad avere la peggio il conducente dello scooter che è stato soccorso dai sanitari del 118 e poi accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto l'ambulanza infermieristica di Pontetaro, l'automedica di Fidenza e gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Spetta a loro ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni il conducente dello scooter avrebbe riportato un forte trauma cranico e ferite di media gravità ma non si troverebbe in pericolo di vita.

