Tragico schianto a Sanguinaro, furgoncino finisce contro un albero dopo un frontale: muore 50enne

Gravissimo incidente stradale nella serata di ieri, giovedì 29 aprile, a Sanguinaro di Noceto. Secondo le prime informazioni un furgoncino e un'auto si sono scontrate frontalmente, per cause in corso di accertamento. il furgoncino ha poi finito la corsa contro un platano. Il passeggero del furgone, un uomo di circa 50 anni, è deceduto poco dopo il ricovero all'ospedale di Vaio di Fidenza. L'uomo, insieme al collega che era alla guida del mezzo, stava andando a lavorare.

L'allarme è scattato poco prima delle ore 22: sul posto sono arrivati i soccorritori, l'ambulanza infermieristica di fidenza, l'automedica di Fidenza e l'ambulanza della Croce Rossa di Pontetaro. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area.

Il conducente della stessa auto avrebbe invece riportato ferite di media gravità, in particolare la rottura di una gamba. E' sotto osservazione all'Ospedale di Vaio di Fidenza. I carabinieri, giunti sul posto, stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, che non è ancora certa.

Secondo le prime ricostruzioni il furgoncino con a bordo i due lavoratori sarebbe finito contro un platano dopo lo scontro frontale con un secondo veicolo, che avrebbe invaso la corsia del primo mezzo durante un tentativo di sorpasso.

IN AGGIORNAMENTO