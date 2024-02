Sanguinaro, ha un malore e finisce con il tir nel canale lungo la via Emilia: muore 60enne

Tragico incidente nel pomeriggio di lunedì 12 febbraio lungo la via Emilia a Sanguinaro di Noceto. Verso le ore 18, per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante è finito nel canale a lato della strada. Il conducente del camion, un uomo di circa 60 anni, è deceduto sul colpo. Secondo le prime informazioni il conducente potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore.

Sul posto sono arrivati l'automedica di Fidenza, l'ambulanza della Croce Verde di Noceto e i vigili del fuoco, oltre alla polizia stradale. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso mentre gli agenti della polizia stradale hanno effettuato un sopralluogo per ricostruire la dinamica dell'incidente e gestito il traffico in zona.

Gli operatori del 115 hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area dell'incidente. Il mezzo pesante è uscito di strada e non ha coinvolto altri veicoli. In seguito all'incidente si sono verificate code lungo la via Emilia tra Sanguinaro e Parola in direzione Parma e in direzione Fidenzaa. È stato istituito il senso unico alternato. Sono in corso le operazioni per la rimozione del mezzo pesante.

IN AGGIORNAMENTO