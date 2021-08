Auto fuori strada a Scipione Passeri: due feriti in ospedale

L'incindente si è verificato in mattinata

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 15 agosto a Scipione Passeri, frazione del comune di Salsomaggiore. Un'auto è uscita di strada per cause in corso di accertamento: i due passeggeri sono stati ricoverati al Pronto Soccorso con ferite di media gravità all'Ospedale di Vaio di Fidenza. L'incidente si è verificato poco dopo le ore 10: sul posto i soccorritori del 118.