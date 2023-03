Cade con lo scooter davanti all'Ospedale: conducente al pronto soccorso

E' caduto mentre si trovava a bordo del suo scooter davanti all'ingresso dell'Ospedale Maggiore, in via Abbeveratoia a Parma. Il conducente del mezzo è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato al vicino pronto soccorso per alcuni accertamenti medici. L'episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì 15 marzo, verso le ore 9. Secondo le prime informazioni il conducente avrebbe fortunatamente riportato solo ferite lievi.