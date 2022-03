Sissa, auto si ribalta e si schianta contro una cancellata: conducente grave al Maggiore

E' ricoverato in gravi condizioni di salute al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma dopo che la sua auto si è ribaltata ed ha finito la corsa schiantandosi contro una cancellata. Il conducente ha perso il controllo del veicolo per cause in corso di accertamento, mentre stava percorrendo la strada provinciale nei pressi del comune di Sissa Trecasali. Lo schianto è avvenuto nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 marzo: erano da poco passate le 3.30 quando l'auto è uscita di strada e si è ribaltata. Secondo le prime informazioni il mezzo avrebbe finito la corsa schiantandosi contro la cancellata di un'abitazione.

L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al conducente per poi trasportarlo al pronto soccorso. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco: gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza l'auto e la zona dell'incidente.