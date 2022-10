Sissa, sbanda ed esce di strada: motociclista grave al Maggiore

Grave incidente stradale nelle prime ore della mattinata di lunedì 31 ottobre a Sissa, lungo via Don Minzoni. Un motociclista, che stave percorrendo la strada provinciale, ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada. In conseguenza dello schianto il conducente della moto si è procurato ferite e traumi in varie parti del corpo. L'allarme è scattata in pochi minuti e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica. L'uomo è stato medicato sul posto e poi trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge. L'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli.

IN AGGIORNAMENTO