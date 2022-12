Scontro tra due auto a Solignano, una si ribalta: due feriti in ospedale

Nella mattinata di mercoledì 28 dicembre due auto si sono scontrate nel territorio del comune di Solignano. Erano da poco passate le ore 7 quando, per cause in corso di accertamento, i due veicoli sono venuti a contatto. In seguito all'impatto una delle due auto si è ribaltata. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni due persone sarebbero rimaste ferite: una avrebbe riportato traumi lievi mentre l'altra ferite di media gravità.

IN AGGIORNAMENTO