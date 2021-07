Scontro auto-moto a Soragna: motociclista grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 14 luglio a Soragna. Per cause in corso di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate: ad avere la peggio il motociclista, che è stato sbalzato nel prato a lato della strada. L'incidente si è verificato alle ore 9 all'incrocio tra Strada Argini e strada Torta. Sul posto l'ambulanza di Busseto e l'automedica di Fidenza. Il conducente della moto, trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso del Maggiore è grave e si trova nell'area rossi.