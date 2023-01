Paura a Sorbolo, auto si ribalta in un fosso: conducente illesa

Grave incidente stradale nella serata di domenicia 15 gennaio in via del Bosco a Sorbolo, poco dopo le ore 22.30. Per cause in corso di accertamento un'auto, condotta da una donna, è finita all'interno di un fosso al lato della strada. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e una squadra dei vigili del fuoco. Quando gli operatori del 115 sono arrivati sul posto per cercare di liberare la conducente, la donna era già riuscita ad uscire dal veicolo, praticamente illesa. E' stata affidata agli accertamenti dei sanitari della Croce Rossa di Sorbolo ma fortunatamente non ha riportato ferite.