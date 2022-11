Sorbolo, scontro tra due auto in via Mantova: due feriti in ospedale

Grave incidente stradale nella serata dell'8 novembre a Sorbolo, lungo via Mantova. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate quando erano da poco passate le ore 23. In conseguenza dello scontro due persone, che si trovavano all'interno dei veicoli, sono rimaste ferite. Una delle due ha riportato traumi di media gravità. Entrambi sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti, anche le forze dell'ordine per i rilievi previsti per legge.