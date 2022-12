Scontro tra auto in centro a Sorbolo: giovane ferita in ospedale

Grave incidente stradale in pieno centro a Sorbolo, all'incrocio tra via del Donatore e Silvio Pellico. Si è trattato di uno scontro tra due auto in corrispondenza dell'incrocio: uno dei due mezzi non si sarebbe fermato, colpendo l'altro nella zona laterale. L'episodio, che ha coinvolto una Focus e una Fiat Punto, si è verificato poco prima delle ore 19 di sabato 3 giugno. Una delle due auto ha finito la corsa contro un muretto di cemento di un'abitazione. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118 anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno gestito il traffico in zona e effettuato i rilievi previsti per legge. La conducente di uno dei mezzi è rimasta ferita ed ha riportato traumi di media gravità.