Paura a Basilicanova, auto esce di strada e si ribalta: due feriti

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 31 ottobre, in strada Argini a Basilicanova. Per cause in corso di accertamento un'auto ha sbandato ed è uscita di strada, ribaltandosi.

Le due persone a bordo sono rimaste ferite: i soccorritori del 118 hanno trasportato entrambi al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le loro condizioni di salute sarebbero gravi ma non sarebbero in pericolo di vita.