Scontro tra due auto in strada Baganzola, 61enne rimane incastrato tra le lamiere: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di lunedì 19 dicembre in strada Baganzola a Parma, tra viale delle Esposizioni e strada Parma Rotta. Secondo le prime informazioni poco prima delle ore 10, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate violentemente. In seguito all'impatto un uomo è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo della sua auto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'automedica e l'ambulanza, oltre agli operatori dei vigili del fuoco, che hanno lavoratoro per estrarre il ferito dall'auto.

L'uomo, un 61enne, è stato poi trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, dove si trova ricoverato in condizioni di media gravità. Secondo i primi accertamenti medici non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi previsti per legge e gestito il traffico in zona. Strada Baganzola è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

