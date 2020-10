Paura in strada Bassa dei Folli, schianto tra auto e scooter: 19enne gravissima

Era in sella ad uno scooter, che stava procedendo lungo strada Bassa dei Folli a Parma quando all'improvviso si è scontrato con un'auto - per cause in corso di accertamento. Una 19enne è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, dove è stata subito ricoverata nel reparto di Rianimazione: la giovane ha riportato infatti ferite gravissime. Lo schianto, che si è verificato all'altezza dell'incrocio con via Marco Biagi, è stato particolarmente violento: anche l'altra ragazza che era a bordo del mezzo a due ruote è stata soccorsa d'urgenza ed ora si trova nell'area codici rossi del Pronto Soccorso di Parma. Sul posto sono arrivate le ambulanze e l'automedica. Le due ragazze, che si trovavano sullo scooter, sono state sbalzate sull'asfalto.

