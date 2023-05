Paura in strada Elevata, finisce con lo scooter sotto le ruote di un tir: ferito in ospedale

Grave incidente stradale nella mattinata di martedì 9 maggio lungo Strada Elevata a Parma. Secondo le prime informazioni uno scooter si sarebbe scontrato con un camion. Il mezzo a due ruote sarebbe poi finito sotto le ruote del tir. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 - un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Parma e l'automedica - e la polizia locale.

Dopo aver prestato le prime cure al conducente dello scooter i sanitari lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute non sono fortunatamente gravi: è stato portato in ospedale per accertamenti medici ma non è in pericolo di vita. Gli agenti hanno effettuato i rilievi previsti per legge e gestito il traffico in zona. In conseguenza dell'incidente infatti si sono verificati alcuni rallentamenti nella zona di via Emilia Est.

IN AGGIORNAMENTO