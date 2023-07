Paura in strada Manara, scontro tra auto e moto: ferito grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella serata di martedì 11 luglio in strada Manara a Parma, verso le ore 21. Per cause in corso di accertamento due veicoli, un'auto e una moto si sono scontrati violentemente. Ad avere la peggio il conducente della moto, che è rimasto ferito gravemente. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo, per poi trasportarlo d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero piuttosto serie. Sul posto anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.

IN AGGIORNAMENTO