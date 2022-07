Cade con il monopattino in strada dei Mercati: grave al Maggiore

E' caduto mentre stava percorrendo strada dei Mercati a bordo del suo monopattino. Un giovane, che ora si trova ricoverato in gravi condizioni di salute al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, è stato involontario protagonista di un incidente stradale, che si è verificato nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 luglio. Secondo le prime informazioni erano da poco passate le ore 3 quando, per cause in corso di accertamento, il giovane ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull'asfalto nella zona del Cornocchio. L'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane per poi trasferirlo a sirene spiegate al Maggiore.