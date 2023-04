Pedone investito all'alba in strada dei Mercati: è grave al Maggiore

Momenti di paura all'alba di oggi, domenica 16 aprile in strada dei Mercati a Parma. Per cause in corso di accertamento un pedone è stato investito da un'auto mentre si trovava in località Cornocchio, nel comune di Parma. L'allarme è scattato poco dopo le ore 6 e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.

IN AGGIORNAMENTO