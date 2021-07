Donna in roller investita da un furgone: 51enne grave al Maggiore

Un incidente anomalo e tanta paura per una donna in roller che è stata investita da un furgone nel corso della giornata di ieri. L'episodio si è verificato nella zona di strada Vallazza a Parma, vicino a strada Pozzolo. Secondo le prime informazioni la donna, che si stava muovendo a bordo dei suoi roller, sarebbe stata urtata da un furgone. Le cause dell'incidente sono in corso di ricostruzione da parte della polizia locale, giunta sul posto per eseguire i rilievi previsti per legge e per ricostruire, nel dettaglio, l'incidente. Sul posto anche l'ambulanza: i sanitari del 118 hanno soccorso la donna e l'hanno trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Le sue condizioni di salute sono giudicate gravi.