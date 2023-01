Auto si ribalta in viale Partigiani d'Italia, conducente incastrato nell'abitacolo: è grave

Grave incidente stradale poco dopo le ore 7 di martedì 31 gennaio lungo viale Partigiani d'Italia a Parma. Per cause in corso di accertamento un'auto si è ribaltata. Il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.

L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre ai vigili del fuoco che hanno lavorato per far uscire il ferito dall'auto capovolta. Secondo le prime informazioni il conducente avrebbe riportato ferite gravi.

Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge ed ha gestito il traffico in zona. Secondo le prime informazioni l'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli.

IN AGGIORNAMENTO