Pauroso schianto sullo Stradone: gravissimi un 50enne in moto e una 15enne in bici

Gravissimo incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, martedì 21 giugno, lungo lo Stradone. Lo schianto tra una moto e due biciclette è avvenuto lungo viale Berenini, tra l'incrocio con via Farini e il ponte Italia.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Tre persone, il padre 50enne e la figlia 21enne che viaggiavano a bordo di una moto, sono rimaste ferite in modo grave. Il padre è gravissimo in Rianimazione

Una terza persona, una 21enne che si trovava a bordo di una delle biciclette coinvolte, ha riportato ferite gravissime ed è stata ricoverata in Rianimazione.

A bordo delle due biciclette che stavano attraversando la strada c'erano madre e figlia. La moto ha anche urtato un'auto parcheggiata.

Secondo le prime informazioni le due persone a bordo della moto avrebbero riportato ferite molto gravi. Meno gravi invece le condizioni della ciclista.

Gli agenti della polizia locale sono sul posto per cercare di ricostruire l'episodio. Il tratto dello Stradone tra ponte Italia e via Farini, è chiuso alla circolazione stradale.

Sul posto i soccorritori del 118 con le ambulanze e l'automedica. Dopo aver prestato le prime cure ai feriti gli hanno accompagnati a sirene spiegate all'Ospedale Maggiore di Parma.

IN AGGIORNAMENTO