Pauroso schianto sullo Stradone: gravissimi padre e figlia a bordo di una moto

Gravissimo incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, martedì 21 giugno, lungo lo Stradone. Lo schianto è avvenuto lungo viale Berenini, tra l'incrocio con via Farini e il ponte Italia.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Due persone, padre e figlia che viaggiavano a bordo di una moto, sono rimaste ferite in modo grave. Secondo le prime informazioni le due persone avrebbero riportato ferite gravissime. Sarebbero stati coinvolti anche alcuni ciclisti. Sul posto i soccorritori del 118 e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi previsti per legge.

IN AGGIORNAMENTO