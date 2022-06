Schianto sullo Stradone: la ragazza 15enne e l'uomo 50enne restano gravissimi

Restano gravissime le condizioni di salute della ragazza di 15 anni e dell'uomo di 50 che ieri, martedì 21 giugno verso le ore 13, sono stati coinvolti in un pauroso incidente stradale sullo Stradone, lungo viale Berenini, tra il ponte Italia e via Farini a Parma. I due infatti, nella mattinata di mercoledì 22 giugno sono ancora ricoverati nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore in prognosi riservata.

Le cause dello schianto, che ha coinvolto una moto - a bordo della quale viaggiava il conducente 50enne e la figlia 21enne, fortunatamente fuori pericolo - e una bicicletta sulla quale viaggiava la ragazza di 15 anni - sono in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni la ragazza a bordo della bici stava attraversando la strada quando è giunta la moto, condotta dal 50enne: l'impatto è stato violentissimo. I soccorritori hanno trasportato i due feriti d'urgenza all'Ospedale Maggiore: la 15enne e il 50enne sono stati subito trasferiti nel reparto di Rianimazione.