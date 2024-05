Incidente sull'A1: tre auto e un mezzo pesante coinvolte

Incidente in A1, intorno alle 17.30 al chilometro 82 Nord, in direzione Milano: tre auto e un mezzo pesante sono venute a contatto. In tutto sono sei le persone coinvolte nello scontro, ma nessuno ha necessitato del trasporto in ospedale. Sul posto due ambulanze della Pubblica Assistenza di Fidenza e della Croce Rossa di Pontetaro, entrambe con a bordo un infermiere, oltre ai vigili del fuoco e alla Polstrada.