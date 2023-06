Ancora un incidente sulla Massese, tra a Langhirano, in direzione Corniglio, dove per cause ancora in corso d'accertamento, due auto sono venute a contatto. Lo scontro ha causato un ferito, soccorso dal 118 e trasportato al Maggiore in condizioni di media gravità. Sul posto anche le forze dell'ordine per regolare il traffico e riportare la situazione alla normalità.