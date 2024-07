Un ferito grave e due che hanno riportato qualche ferita. È il bilancio dell'incidente che si è verificato sulla via Emilia, intorno alle 11:30 quando, per cause ancora in corso d'accertamento, due auto e un furgone sono entrati in rotta di collisione. Sul posto sono intervenute due ambulanze, con l'automedica. Traffico completamente bloccato sul tratto di via interessato.