Tre tamponamenti in mattinata in via Spezia, via Mantova e viale Milazzo

Nella mattinata di oggi, lunedì 11 ottobre, si sono verificati tre tamponamenti in città: in via Mantova, in viale Milazzo e in via La Spezia. Il bilancio dei feriti fortunatamente non è pesante: in tutti e tre i casi le persone ferite hanno riportato traumi di lieve entità. Sul posto gli operatori sanitari del 118 e la polizia locale per i rilievi. In via Mantova, in seguito ad un tamponamento, un'auto è finita nel canale. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area. Anche in questo caso il conducente ha riportato solo ferite lievi.