Giovane investito in tangenziale: è ancora giallo per il caso del 29enne ricoverato al Maggiore

Non si ancora perchè il giovane 29enne di origine straniera - investito da un'auto che stava percorrendo in quel momento la tangenziale Nord - si trovasse alle 7 di mattina di venerdì 9 dicembre nei pressi dell'uscita di via Venezia a piedi. L'uomo, che ha riportato traumi in varie parti del corpo in seguito all'impatto con il veicolo, è stato soccorso dai sanitari del 118 - arrivati sul posto in pochi istanti - e trasportato a sirene spiegate al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute.

Le sue condizioni di salute sono apparse da subito particolarmente gravi: nel corso delle ore la sua situazione sanitaria è rimasta stazionaria ed ora si trova in osservazione in ospedale. In quel momento era ancora buio ed è probabile che l'automobilista, che si è fermato subito a soccorrerlo, non si sia accorto della presenza di una persona a piedi in un tratto in cui il transito dei pedoni non è ovviamente consentito. Dopo il caso di una donna trans investita e uccisa da un'auto mentre si trovava a piedi lungo la tangenziale Sud ora un nuovo caso di investimento di un pedone, questa volta lungo la tangenziale Nord